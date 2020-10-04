وزير التعليم: ملتزمون باحتضان حملة الشهادات العليا والخريجين الأوائل

2020/10/04 | 13:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع

أوعز وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب بتعيين طالبة الدكتوراه دعاء فلاح في الجامعات والكليات الأهلية، فيما جدد عبد الصاحب التزام الوزارة باحتضان مخرجاتها من حملة الشهادات العليا والخريجين الأوائل.

وذكرت وزارة التعليم في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية(واع)،اليوم الاحد، ان "الوزير نبيل كاظم عبد الصاحب استقبل طالبة الدكتوراه دعاء فلاح رزاق وأوعز بتسهيل وإسعاف طلبها بالتعيين في الجامعات والكليات الأهلية بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم 112 لسنة 2020.

وجدد عبد الصاحب التزام وزارة التعليم العالي باحتضان مخرجاتها من حملة الشهادات العليا والخريجين الأوائل على وفق السياقات المعتمدة حال إطلاق الدرجات الوظيفية الشاغرة.

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