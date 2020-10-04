القبض على مسؤول 'استخبارات داعش' ومعاونه في بغداد (صورة)

2020/10/04 | 14:20 - المصدر: NRT عربية

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قوات أمنية

فوتو: ارشيف

منذ 20 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت وكالة الاستخبارات، الأحد، القبض على مسؤول مايسمى جهاز الاستخبارات في "ولاية الفلوجة" بداعش ومعاونه في العاصمة بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان اليوم، 4 تشرين الأول 2020، انه "من خلال متابعة عناصر داعش الارهابي والقصاص منهم، القت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات بغداد في وزارة الداخلية القبض على أحد قادة داعش والذي يعمل بمايسمى مسؤول جهاز الاستخبارات في ولاية الفلوجة بداعش والمكنى ابو سالم المولى وشقيقه والذي يعمل معاون له بعملية استخباراتية مشتركة بين مديريتي استخبارات بغداد و استخبارات الشرطة الاتحادية".

وأضاف البيان أن "عملية إلقاء القبض جاءت بعد متابعتهما من قضاء الفلوجة الى محافظة بغداد تحديدا منطقة الدورة، ومن خلال التحقيقات الأولية معهما اعترفا بانتمائهما لتلك العصابات الإجرامية واشتراكهما بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين".

وأشار إلى انه تم إيداعهما التوقيف لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.

ر.إ

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