الحلبوسي يصل الى الكويت على رأس وفد نيابي

2020/10/04 | 14:21 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

وصول رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي إلى الكويت، على رأس وفد نيابي ، لتقديم واجب العزاء إلى صاحب السمو أمير دولة الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح بوفاة صاحب السمو أمير البلاد الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح، كما قدم الوفد التعازي إلى رئيس مجلس الأمة السيد مرزوق الغانم”.

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