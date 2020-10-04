2020/10/04 | 14:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادشهدت الجلسة الاولى من جلسات البورصة، الاحد، إنخفاض مؤشرها بنسبة 0.50%.

187,4 مليون سهم جرى تداولها خلال جلسة اليوم بقيمة 109,2 مليون دينار.

وانخفضت اسهم 9 شركات تقدمها أسهم فندق بابل بـ 4.55% وأسهم شركة مصرف الاستثمار بـ 3.85%.

وارتفعت اسهم 7 شركات تقدمها أسهم مصرف العطاء الاسلامي بـ 10.53% وأسهم فنادق كربلاء بـ 4.00%.

اشترى المستثمرون الاجانب 10 مليون سهم بقيمة 23 مليون دينار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انخفاض مؤشر البورصة في الجلسة الاولى) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انخفاض مؤشر البورصة في الجلسة الاولى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).