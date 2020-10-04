عضو بالاقتصاد النيابية تحذر من ’’انهيار’’ وشيك للدينار العراقي مقابل الدولار

2020/10/04 | 14:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد رأت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار، ندى شاكر جودت، اليوم الأحد، أن الأزمة المالية التي يمر فيها البلاد هي جزء من مخلفات الحكومات السابقة، فيما أكدت أن أزمة الرواتب لا تحل إلا بتعظيم الموارد، حذرت من انهيار الدينار العراقي أمام العملة الصعبة. وقالت شاكر في حديث خصت به (بغداد اليوم)، إنه "حتى الان لا تتوفر رؤية حقيقية وواضحة للوضع الاقتصادي المنهار الذي يمر فيه العراق، من أجل اختيار السبل والحلول الناجعة لتجاوز الأزمة"، مبينة ان "الأزمة الحالية تعد مخلفات الحكومات السابقة ". وأضافت: "لا يمكن حل مشكلة رواتب الموظفين ما لم يتم تعظيم الموارد من خلال السيطرة على الموانئ والمنافذ الحدودية ومزاد العملة، والضرائب، وشبكات الاتصال، وملف عقارات الدولة وتنظيم الميزانيات وتقليص الدرجات العليا". وبينت أن "استمرار عملية الاقتراض دون اللجوء الى حلول داخلية حقيقية، سيؤدي الى انهيار الدينار العراقي أمام العملة الصعبة".

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت اللجنة المالية النيابية، أن الرواتب ليست من مسؤولية السلطة التشريعية وهي من الواجبات الحكومية البحتة ومن صلب التزاماتها أمام شعبها وان أي محاولة لرمي الكرة على مجلس النواب هو تنصل عن تلك المسؤولية وعن الالتزامات الواجب على الحكومة القيام بها.

وذكرت اللجنة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنها "تفاجأت بمشروع قانون اقتراض أخر وكأنه عمل الوزارة، هو الاقتراض فقط والذي لو استمر فسيعلن العراق افلاسه خلال ستة اشهر من الان، وتساءلت، هنا نسال ماذا بعد ذلك؟ وهل هذا هو الحل برأيكم؟؟ وماذا لو انخفضت أسعار النفط أكثر مما عليه هي الان ؟؟".

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