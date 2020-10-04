سلام الشمري : الحزام الاخضر حول المدن خطوة مهمة لزيادة الاراضي الزراعية

2020/10/04 | 14:36 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكد رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية سلام الشمري ان الحزام الاخضر حول المدن خطوة مهمة لزيادة الاراضي الزراعية.وقال الشمري في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه ان : اغلب المدن تعيش واقعا صحراويا حله الامثل زيادة عدد المساحات المزروعة بالاشجار والنباتات التي لها القابلية على التاقلم مع الاجواء الحارة الجافة وتقلل من نسبة الغبار الداخلة للمدن.واضاف ان : اللجنة تدعم وزارة الزراعة في خطواتها نحو تحقيق هذا الهدف والذي سيكون له مردودات ايجابية للزراعة واستصلاح المزيد من الاراضي خدمة للواقع الزراعي باستمرار الاكتفاء وزيادة الايرادات./انتهى3

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