صحة ديالى تعلن تسجيل / 156 / أصابة جديدة بفايروس كورونا

2020/10/04 | 14:36 - المصدر: وكالة نينا

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بعقوبة / نينا / أجرى مختبر الصحة العامة في دائرة صحة ديالى فحصا مختبريا ل / 361 / مسحة جديدة أظهرت اصابة / 156 / بفايروس كورونا بينها / 11 / لكوادر طبية وصحية .وقال فارس العزاوي مدير اعلام صحة ديالى لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان المحافظة سجلت / 114 / حالة شفاء ليرتفع اجمالي حالات الشفاء الى / 9332 / حالة والوفاة الى / 241 / حالة بعد تسجيل حالتي وفاة خلال الساعات ال 24 الماضية .



واضاف ان مجمل الاصابات المؤكدة بلغت / 10485 / اصابة منذ تسجيل أول أصابتين في ناحية بني سعد في آذار الماضي ./انتهى

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