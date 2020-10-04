انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للاردن بنسبة -6ر3% خلال الربع الثاني

2020/10/04 | 14:36 - المصدر: وكالة نينا

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عمان/نينا/اظهرت أرقام احصائية رسمية ان الناتج المحلي الإجمالي للاردن بأسعار السوق الثابتة انخفض خلال الربع الثاني من العام الحالي 2020 بنسبة -6ر3 %، مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي 2019.وبينت أرقام اصدرتها الاحصاءات الأردنية اليوم، أن معظم القطاعات الاقتصادية في البلاد، حققت تراجعا خلال الربع الثاني من العام الحالي 2020، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأشارت إلى أن قطاع الفنادق والمطاعم حقق أعلى انخفاض خلال الربع الثاني من العام الحالي 2020، ووصلت نسبته الى-4ر13 %، تلاه النقل والتخزين والاتصالات بنسبة -2ر9 % ، ثم الخدمات الاجتماعية والشخصية بنسبة -4ر6 %، فالانشاءات بنسبة-3ر6 %، وكذلك قطاع الصناعات التحويلية بمعدل انخفاض بلغت نسبته -3ر5%.



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