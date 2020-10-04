التحالف الدولي يدمر مخازن أسلحة داعش غربي ديالى

2020/10/04 | 14:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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نجح طيران التحالف الدولي، بتنفيذ ضربات جوية ناجحة وتدمير مخازن أسلحة تنظيم داعش الإرهابي غربي محافظة ديالى.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، في تغريدة على “تويتر” ان “طيران التحالف الدولي، نفذ بأمر من قيادة العمليات المشتركة، ضربات جوية ناجحة”.

وأوضح انه “تم خلالها تدمير مخازن اسلحة داعش غرب محافظة ديالى”.

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