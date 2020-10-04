مسؤول ايراني: 35 مليار دولار عملة صعبة عادت لعجلة الاقتصاد

2020/10/04 | 14:37 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلن رئيس منظمة التنمية التجارية الإيرانية، الاحد، عن عودة نحو 35 مليار دولار من النقد الاجنبي لعجلة الاقتصاد في عامين فترة 11 ابريل /نيسان 2018 حتى 19 مارس/آذار 2020.وأوضح حميد زادبوم في حديث لوكالة انباء فارس واطلعت عليه /المعلومة/،، أن المبلغ المذكور من عائدات تصدير السلع باستثناء البنزين والمشتقات النفطية والغاز.وأشار أن قيمة الصادرات غير النفطية في العامين المذكورين بلغت 84 مليار دولار.



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