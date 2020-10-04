إيران تلغي تراخيص رحلات الخطوط الجوية العراقية حتى إشعار آخر

2020/10/04 | 14:38 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت منظمة الطيران المدني الإيرانية، الأحد، الغاء تراخيص رحلات الخطوط الجوية العراقية بدءاً من اليوم وحتى إشعار آخر.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن مدير المنظمة تورج دهقاني زنكنة، أن "إلغاء التراخيص يأتي إثر ارتكاب الشركة مخالفة بعد نقلها مسافرين لديهم تأشيرات من إحدى الشركات، فيما الاتفاق بين إيران والعراق ينحصر بنقل شركات الطيران، الدبلوماسيين ومواطني البلدين المقيمين فقط".





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