رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة تعزيز الوضع المالي للبلد

2020/10/04 | 14:39 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل السيد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الاحد 4 تشرين الأول 2020 في قصر السلام ببغداد، محافظ البنك المركزي العراقي السيد مصطفى غالب الكتاب.

وفي مستهل اللقاء هنأ رئيس الجمهورية، السيد الكتاب بمناسبة تسنمه منصب محافظ البنك المركزي، متمنياً له التوفيق في أداء مهام عمله، وجرى خلال اللقاء بحث الوضع النقدي والمالي في البلد في ظل التحديات الراهنة.

وأكد السيد الرئيس، على ضرورة استقلالية البنك المركزي، وتعزيز الوضع المالي للبلد من خلال تنويع موارد الدولة واتباع سياسة نقدية متوازنة، واتخاذ كافة الإجراءات لمكافحة الفساد الإداري والمالي، لاسيما في الظروف الحالية التي تواجه فيها البلاد جائحة كورونا، وانخفاض واردات النفط.

من جانبه، استعرض الكتاب، سير عمل البنك المركزي الحالية حول الوضع المالي والنقدي، والخطوات المتخذة للحد من التداعيات الاقتصادية، مثمناً دعم رئيس الجمهورية لتحقيق اهداف الارتقاء بالوضع المالي والنقدي وتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين.

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