2020/10/04 | 14:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / علي النصر الله / ..طالب عضو كتلة الفتح النيابية النائب حامد الموسوي ، اليوم الاحد ، عدم تخوين المتظاهرين وأحزاب المقاومة بنفس الوقت ، متهما المخابرات الامريكية والسعودية والإمارات بحرف مسار التظاهرات وضرب الدولة وتعطيل مؤسساته .وقال الموسوي في تصريح لـــــ ( المستقلة ) “هناك فئة كبيرة محترمة من المتظاهرين ، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموسوي يطالب عدم تخوين المتظاهرين وأحزاب المقاومة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموسوي يطالب عدم تخوين المتظاهرين وأحزاب المقاومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).