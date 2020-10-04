وزارة التجارة تحذر وكلاء المواد الغذائية من استيفاء مبالغ اكثر عن تسليم مواد البطاقة التموينية

2020/10/04 | 14:47 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

حذرت وزارة التجارة اليوم الاحد ، وكلاء المواد الغذائية من استيفاء مبالغ اكثر عن تسليم مواد البطاقة التموينية”.

وقالت الوزارة في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ان المبلغ المحدد عند تسليم قسيمة البطاة التموينية هو الف دينار فقط ، محذرة “وكلاء المواد الغذائية والطحين من استيفاء مبالغ أكثر”.

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