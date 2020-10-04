أذربيجان تعلن إصابة رئيس جمهورية 'قره باغ' بجروح بليغة جراء غارة

2020/10/04 | 14:51 - المصدر: NRT عربية

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رئيس جمهورية قره باغ المعلنة من جانب واحد

فوتو: ارشيف

منذ 2 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكد مساعد الرئيس الأذربيجاني، حكمت حاجييف، الأحد، إصابة رئيس جمهورية قره باغ (أرتساخ) المعلنة من جانب واحد، أرايك هاروتيونيان، بجروح بليغة.

وقال حاجييف، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، 4 تشرين الأول 2020، ان رئيس جمهورية قره باغ المعلنة من جانب واحد، أرايك هاروتيونيان، تعرض لجروح بليغة جراء غارة دقيقة شنها الجيش الأذربيجاني.

وخاطب المسؤول الأذربيجاني رئيس جمهورية قرغ باغ المعلنة من جانب واحد بالقول "اختبئت في المخبأ، لكن جيش أذربيجان عثر عليك هناك أيضا".

ووجه انتقادات حادة إلى أرمينيا، واصفا إياها بـ"الدولة الإرهابية"، مبينا أن بلاده لن تترك بدون رد أي من الهجمات على أراضيها.

وكان هاروتيونيان، قد أفاد في وقت سابق، بان قوات جمهورية قره باغ المعلنة من جانب واحد، شنت غارات صاروخية على مدينة كنجه (ثاني أكبر مدن أذربيجان)، مهددا باستهداف مواقع عسكرية في مدن كبرى بعمق أراضي أذربيجان، ردا على القصف المتواصل من قبل القوات الأذرية لعاصمة قره باغ مدينة ستيباناكرت (خانكندي).

وكانت سلطات جمهورية قره باغ المعلنة ذاتيا وغير المعترف بها دوليا، أشارت إلى أن غارات قواتها أسفرت عن تدمير مطار كنجه العسكري، فيما نفت حكومة باكو ذلك نفيا قاطعا وقالت إن القصف طال مرافق مدنية وأسفر عن سقوط قتيل وأربعة جرحى بين المدنيين.

ر.إ

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