محافظة عراقية أخرى تعلن تعطيل الدوام الرسمي 3 أيام

2020/10/04 | 14:51 - المصدر: NRT عربية

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زيارة الأربعين

فوتو: أرشيف

منذ 17 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت محافظة واسط، الاحد، تعطيل الدوام الرسمي اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل لغاية الخميس بمناسبة زيارة الاربعين.

وذكر إعلام المحافظة في بيان اليوم، 4 تشرين الأول 2020، أن "محافظ واسط محمد جميل المياحي، وجه بتعطيل الدوام الرسمي لأيام الثلاثاء والأربعاء والخميس ( 6، 7، 8) تشرين الأول الحالي بمناسبة زيارة الأربعين".

وكان السلطات في النجف، قد قررت في وقت سابق، تعطيل الدوام الرسمي من اليوم الأحد وحتى يوم الخميس، بمناسبة الزيارة الأربعينية.

ر.إ

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