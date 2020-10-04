ميتسوبيشي تسعى لتصنيع سياراتها في مصر

2020/10/04 | 14:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..ذكرت مصادر مصرية مطلعة، أن شركة ميتسوبيشي عملاق صناعة السيارات اليابانية، تتفاوض حاليا مع مجموعة نيسان مصر، لتصنيع عدد من طرازاتها داخل السوق المصرية.وقالت مصادر على صلة بالمفاوضات الدائرة بين الجانبين، إن الشركتين أجريتا أكثر من اجتماع علي مدار الأشهر الماضية للتوصل إلى اتفاق شراكة في عملية التصنيع الجديدة.وذكرت المصادر أن عدد […]

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