الأعرجي: حكومة الكاظمي تعمل على لمِّ شمل جميع العراقيين

2020/10/04 | 14:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع

أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، أن حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تعمل على لمّ شمل جميع العراقيين.

وذكر بيان لمكتب الأعرجي تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)،اليوم الأحد، أن "مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي ،حضر ممثلاً عن رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، مجلس عزاء الأب الروحي للأيزيديين، خرتو حاجي اسماعيل، في قضاء شيخان، بمحافظة نينوى".

وسلَّم الأعرجي رسالة خطية مبعوثة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الى عائلة الفقيد، نقل فيها تعازيه الحارَّة إلى ذوي الفقيد ومحبيه ومريديه.

وأشار الأعرجي إلى أن مصابَ فقدِ المرجع الديني الأعلى للأيزيديين هو مصابٌ لكلِّ العراقيين وأن الأيزيديين شركاءٌ أساسيون في هذا البلد، مبيناً أن الفقيد كان مثالًا للدعوة الى عراق موحد يجمع كل أبنائه.

وأكد الأعرجي أن الأيام العصيبة التي مرت على الأيزيديين وهم يواجهون عصابات داعش الإرهابية، علمتنا أن النصر الذي هزم الإرهاب هو بوحدتنا وتكاتفنا جميعا، مشيراً الى أن حكومة السيد الكاظمي تعمل على لمّ شمل جميع العراقيين.

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