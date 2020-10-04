قاسم مصلح ينفي تعرض قطعات من الحشد الشعبي إلى قصف أميركي

2020/10/04 | 15:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

نفت قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي، الاحد، تعرض قطعاتها المرابطة على الحدود العراقية - السورية الى ضربة جوية أميركية.



وقال قائد عمليات الأنبار للحشد قاسم مصلح في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (4 تشرين الاول 2020)، ان "قواتنا على أعلى جهوزية في مناطق التماس مع الجيش السوري وطول قاطع العمليات غرب الانبار وننفي تعرض قواتنا الى قصف جوي".

وأضاف قائد العمليات ان "الوضع الأمني في مناطق غرب الانبار يشهد استقرارآ أمنيا ملحوظآ بعد عمليات الفتح المبين".

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