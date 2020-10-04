أول صورة للرئيس ترامب داخل المستشفى العسكري

2020/10/04 | 15:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، صورة وله وهو في مستشفى وولتر ريد العسكري، خارج العاصمة واشنطن، حيث يخضع للعلاج من إصابته بفيروس كورونا.

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