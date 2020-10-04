قوة من جهاز الأمن الوطني تعتقل مدير مؤسسة الشهداء في الانبار

2020/10/04 | 15:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- الأنبار

افاد مصدر أمني من محافظة الأنبار، (الأحد، 04 تشرين الأول، 2020)، باعتقال مدير مؤسسة الشهداء في المحافظة، سلام الراوي.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "قوة أمنية من جهاز الأمن الوطني، اعتقلت مدير مؤسسة الشهداء في محافظة الانبار سلام الراوي".

وكان عضو مجلس مكافحة الفساد السابق، سعيد ياسين موسى، توقع الأحد، 20 أيلول، 2020، أن تشهد البلاد حملات أمنية كبيرة، ستطال شخصيات بارزة بالدولة العراقية، بسبب تورطها بقضايا فساد.

وقال موسى في حديث لـ(بغداد اليوم)،إن "لجنة مكافحة الفساد، المشكلة من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ستعمل على ما يتم التحقيق عليه في هيأة النزاهة، وستنفذ اوامر الاعتقال والقبض الصادرة من قبل الجهات القضائية المختصة، ضد شخصيات كبيرة وبارزة بالدولة العراقية، لتورطها بقضايا فساد".

واضاف أن "المرحلة المقبلة ستكون مرحلة تطبيق القانون وفرض هيبة الدولة، وستطيح بشخصيات بارزة عليها شبهات فساد مختلفة، وربما تملت هذه الشخصيات حصانة برلمانية او سياسية".

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