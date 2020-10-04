الجيش الأردني يحبط محاولة تسلل شخصين باتجاه الأراضي السورية

2020/10/04 | 15:07 - المصدر: وكالة نينا

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عمان/نينا/ اعلن مصدر عسكري بالقوات المسلحة الأردنية ان أحدى وحدات الجيش الأردني العاملة شمال المملكة، احبطت اليوم، محاولة تسلل شخصين من الأراضي الأردنية باتجاه الأراضي السورية.وقال المصدر في تصريح صحفي، إن المنطقة العسكرية الشمالية طبقت قواعد الاشتباك مع الشخصين، ما أدى إلى إلقاء القبض عليهما وتحويلهما إلى الجهات الأمنية المختصة.وأضاف المصدر أن المنطقة العسكرية الشمالية ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب بهدف حماية المواطن وأمن الحدود للبلاد./انتهى

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