الديوانية / تسجل /56/ اصابة بكورونا

2020/10/04 | 15:07 - المصدر: وكالة نينا

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الديوانية/ نينا / سجلت دائرة صحة محافظة الديوانية اليوم /56/ اصابة جديدة بكورونا .وقالت مدير عام صحة المحافظة الدكتورة لمياء الحسناوي " تم تسجيل /56/ اصابة مقابل /184/ حالة شفاء.ووصل العدد الكلي للاصابات في الديوانية الى اكثر من /15/ الف اصابة وحالات الشفاء الى /12/ الف حالة / انتهى

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