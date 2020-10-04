مستشار الأمن القومي يزور مقر قيادة عمليات نينوى

2020/10/04 | 15:07 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ زار مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الأحد، مقر قيادة عمليات نينوى.وذكرت المستشارية في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" ان الأعرجي التقى خلال زيارته الى نينوى، المحافظ نجم الجبوري وقائد العمليات وقائد الشرطة، والقيادات الأمنية في المحافظة".وأطلع الأعرجي خلال الزيارة على الوضع الأمني في نينوى، مؤكدا ضرورة التواصل مع شرائح المجتمع وإزالة كل العراقيل التي تقف حائلا أمام استقرار المحافظة وأمن أبنائها.



كما استمع الأعرجي الى شرح قدّمه القادة الأمنيون عن الأوضاع العامة للمحافظة والخطط الأمنية الكفيلة بتفويت الفرصة على الإرهابيين المتربصين، مؤكدا اهمية تنفيذ توجيهات القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الخاصة بالحفاظ على أمن وراحة المواطنين وممتلكاتهم، وكذلك الاستمرار بضبط الحدود ومراقبتها والعمل على تذليل الصعوبات أمام أهالي نينوى./انتهى7

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