حرسا الحدود الايراني والعراقي يؤكدان على الحظر المطلق لعبور الزوار

2020/10/04 | 15:07 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد حرسا الحدود الإيراني والعراق في اجتماع حدودي طارئ بين قائد شرطة الحدود الايرانية وقائد حرس الحدود في بدرة بالعراق على الحظر المطلق لعبور الزوار ...

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