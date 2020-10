2020/10/04 | 15:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

Workers spray supporters of Shiite cleric Moqtada al-Sadr with disinfectant, as they take part in the Friday prayers in Sadr City, east of the Iraqi capital Baghdad, on September 11, 2020, amid the novel coronavirus pandemic.



(Photo by AHMAD AL-RUBAYE / AFP)

يس عراق: بغداد

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موقف وبائي مثير في العراق: الإصابات تتكبد ثاني خسارة منذ يوم أمس مقابل الشفاء) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موقف وبائي مثير في العراق: الإصابات تتكبد ثاني خسارة منذ يوم أمس مقابل الشفاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).