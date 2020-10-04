التحالف يدمر مخازن اسلحة لداعش غرب ديالى

2020/10/04 | 15:10 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم الأحد 4 تشرين الأول 2020، تنفيذ قوات التحالف الدولي ضربة جوية على مواقع تابعة لداعش في ديالى.

وقال رسول في تغريدة على تويتر ، إنه "بأمر من قيادة العمليات المشتركة، نفذ طيران التحالف الدولي ضربات جوية ناجحة، تم خلالها تدمير مخازن أسلحة داعش غرب محافظة ديالى".

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