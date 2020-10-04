البنك المركزي العراقي يدقق في مصادر أموال المصارف الخاصة

2020/10/04 | 15:19 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال البنك إن القرار خطوة ضمن خطة "الإصلاح"

الترا عراق - فريق التحرير

قرر البنك المركزي العراقي، الأحد، تدقيق رؤوس أموال المصارف الخاصَّة وتحديد نسبة العجز ومصادر تلك الأموال.

وذكرت دائرة الإعلام في البنك في بيان، 4 تشرين الأول/أكتوبر، أن "مجلس إدارة البنك المركزي العراقي بجلسته المنعقدة مؤخرًا، في أيلول/سبتمبر، قرر إعادة تقييم الموقف المالي للمصارف الخاصة كافة".

وأضاف البيان، أن إدارة البنك وجهت الدوائر المعنية بـ"تدقيق وتقييّم رؤوس أموال المصارف الخاصَّة وتحديد نسبة العجز ومصادر تلك الأموال".

وأوضح البيان، أن "القرار يأتي القرار تماشيًا مع خطة الإصلاح التي تقودها إدارة هذا البنك لخلقِ قِطاع ٍمصرفيٍ حقيقي، يتناغم مع طلبات المودعين في التعامل مع تلك المصارف".

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