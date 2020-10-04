مقابلة الكاظمي تلاقي ردود أفعال سلبية.. وصحفيون يغردون: ''كنت مخيبا للآمال''

2020/10/04 | 15:22 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

لاقت المقابلة الصحفية لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على القناة الرسمية، ردود افعال سلبية في الاوساط الاعلامية والشعبية.

واشار عدد من الصحفيين الى ان مقابلة الكاظمي لم تكن بالمستوى المطلوب وجاءت مخيبة للامال، حيث يقول الصحفي عامر ابراهيم "لا أنصح الكاظمي بتكرار تجربة الحوار الطويل..



على فريقه الاعلامي أن يصارحه، النتيجة كانت مخيبة للآمال، الثغرات كبيرة رغم كل التحضير الواضح، لإخراج حوار يكسب الشارع، فكانت النتيجة معاكسة".

ويضيف: "أنصح بالاكتفاء بالتصريحات القصيرة، وإعادة التركيز على الصورة و على مفاجآت بنجويني!".

اما صفحة "ملا عبود الكرخي" المعنية بالشؤون السياسية العراقية على موقع تويتر، فكتبت: ان "برومو لقاء الكاظمي أقوى من المحتوى بصراحة وفقط ما لفت أنتباهي أمر واحد الكاظمي يجاوب نبيل جاسم لايوجد لدينا أنغلاق بالعلاقات الخارجية ونحن منفتحين على كل الدول..



شعجب ما أستثنى إسرائيل من الموضوع يعني مكن نشوف تطبيع قريب".

وتضيف الصفحة: "تقول الحكمة تكلم لكي أراك وهذا ما أثبته لقاء الكاظمي الأخير كشف كل أوراقة وبين نفسة بأنه مخالف تماما لما أنتجته كاميرا بنجويني ولو باقي متقمص شخصية تشارلي تشابلن بالتمثيل الصامت لما كان تزحزحت صورته في عيون مطبليه".

كما يذكر مقدم البرامج في التلفزيون العربي بلندن، سرمد اكرم: "شاهدت لقاء الكاظمي اليوم خرجت بالاتي..



لقاء تلميعي للكاظمي ..



غزل لمقتدى ومقاومته..



براءة لفصائل إيران وأنهم اخوانه، وانه المنقذ للنظام السياسي، واعطى الحق للكتل الفاسدة ان تستمر في الحكم..



الجرائم بحق المتظاهرين جنائية وليست سياسية".

الصحفي حسين دلي يصف مقابلة الكاظمي بالقول: "لقاء الكاظمي يثبت المثل القائل (درب سعيد درب أخوه) والمحصلة أنه (يوديك للشط ويرجعك عطشان)".

كما ذكرت المذيعة التلفزيونية سجد الجبوري في تغريدتها: "اني جنت شاكة بأن الوضع مستحيل يتغير بس بعد اللقاء تأكدت الحمد لله"، حسب قولها.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد اجرى لقاء صحفي على القناة الحكومية الرسمية تطرق فيه الى علاقات العراق الخارجية، وحماية البعثات الأجنبية، والازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، كما اشار الى ان قضية اغتيال الخبير الامني هشام الهاشمي لا زالت في طور التحقيقات حتى الان.

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