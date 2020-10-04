أصالة لـ فايز السعيد: ياصانع النجاحات.. والأخير: طول عمرك تعطينى الدعم

2020/10/04 | 15:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ وجهت المطربة السورية أصالة نصري، رسالة تهنئة للمطرب الإماراتي فايز السعيد، بمناسبة عيد ميلاده ، اليوم الموافق 4 أكتوبر الجاري.ونشرت أصالة صورة للسعيد، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستغرام”، علقت: “كلّ سنة وأخي الشّهمّ الغالي بخير وبصحّه ونجاح ياصانع النجاحات والفرح على مدار سنين لكلّ الّلي صار صوتهم نقطة النّور الّلي بتحارب […]

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