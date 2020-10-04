رئيس الجمهورية لمحافظ البنك المركزي : يجب اتخاذ كافة الإجراءات لمكافحة الفساد الإداري والمالي

2020/10/04 | 15:33 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

التقى رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح اليوم الاحد ، محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف ، لمناقشة استقلالية البنك المركزي، وتعزيز الوضع المالي للبلد من خلال تنويع موارد الدولة واتباع سياسة نقدية متوازنة”.

وهنئ السيد رئيس الجمهورية سيادة محافظ البنك المركزي تسنمه المنصب متمنياً التوفيق في أداء مهام عمله.وأكد السيد محافظ البنك خلال اللقاء بأن هذا البنك عازم على تنفيذ خطة الاصلاح التي من شأنها ان تساعد في ترقية القطاع المصرفي العراقي في ظل التحديات الراهنة بما يخدم اقتصاد البلاد.

من جانبه اكد السيد رئيس الجمهورية، على ضرورة استقلالية البنك المركزي، وتعزيز الوضع المالي للبلد من خلال تنويع موارد الدولة واتباع سياسة نقدية متوازنة، واتخاذ كافة الإجراءات لمكافحة الفساد الإداري والمالي، لاسيما في الظروف الحالية التي تواجه فيها البلاد جائحة كورونا، وانخفاض واردات النفط.

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