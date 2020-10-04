عدّاد الجائحة: حصيلة ضحايا الفيروس القاتل في العراق تقترب من 10 آلاف

2020/10/04 | 15:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعلنت وزارة الصحة والبيئة، الاحد، عن تسجيل 52 حالة وفاة، و 3210 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا.



وذكرت الوزارة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه (4 تشرين الاول 2020)، ان "عدد الفحوصات المختبرية لهذا اليوم بلغت 19047، ليصل مجموع الفحوصات الى 2349433".

واشار البيان الى ان عداد فيروس كورونا لهذا اليوم سجل 3817 حالة شفاء، و 3210 حالة اصابة، بالاضافة الى 52 حالة وفاة.

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