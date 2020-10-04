مسرور بارزاني ونائبه في البرلمان الكردستاني غدا

2020/10/04 | 15:38 - المصدر: وكالة نينا

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السليمانية/نينا/يعقد البرلمان الكردستاني يوم غد الاثنين جلسة يستضيف فيها رئيس الحكومة مسرور بارزاني ونائبه للاستماع إلى القضايا الراهنة.وبحسب معلومات فإن رئيس الحكومة سيلخص أعمال حكومته خلال 13 شهرا في أربعة ملفات رئيسية هي الإصلاح والمباحثات مع بغداد والوضع في المناطق المتنازع عليها وإجراءات مكافحة كورونا.وهذه أول استضافة لمسرور بارزاني بناءً على طلبه، للحديث بإيجاز عن آخر مستجدات الوضع في إقليم كردستان وما أنجزته الحكومة منذ أن تشكلت في منتصف العام الماضي./إنتهى

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