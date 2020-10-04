المالية النيابية تحذر من استمرار الاقتراض لسد العجز

2020/10/04 | 15:38 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ أكد رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، ان مسالة الرواتب ليست من مسؤولية السلطة التشريعية و هي من الواجبات الحكومية، محذرا في الوقت نفسه من عملية استمرار الاقتراض لسد العجز.وقال الجبوري في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" في الوقت الذي طال انتظارنا فيه بتطبيق الحكومة و وزارة المالية لنصوص قانون الاقتراض المحلي و الخارجي الذي اقره البرلمان يوم ٢٤-٦ من هذه السنة و التي حددت ٦٠ يوما لتقديم خطة الاصلاح الاقتصادي و المالي فقد تفاجأنا بمشروع قانون اقتراض اخر و كأنه عمل الوزارة هو الاقتراض فقط و الذي لو استمر فسيعلن العراق افلاسه خلال ستة اشهر من الان و هنا نسال ماذا بعد ذلك ؟ و هل هذا هو الحل برأيكم ؟؟ و ماذا لو انخفضت أسعار النفط اكثر مما عليه هي الان ؟؟".وأعرب الجبوري عن آسفه بان الحكومة تحاول رمي الكرة امام مجلس النواب و تخيره بين الموافقة على اقتراض سيؤدي للهلكة قريبا المتمثلة بإفلاس البلاد و الذي ستتحمل نتائجه الاجيال و بين تصريحات تحاول الضغط علينا بتصدير " انه لا رواتب بدون مصادقة المجلس على ذلك الاقتراض لإحراج المجلس و خلط الاوراق ".وأكد الجبوري لجميع ابناء شعبنا" ان مسالة الرواتب ليست من مسؤولية السلطة التشريعية و هي من الواجبات الحكومية البحتة و من صلب التزاماتها امام شعبها وان أي محاولة لرمي الكرة على مجلس النواب هو تنصل عن تلك المسؤولية و عن الالتزامات الواجب على الحكومة القيام بها"./انتهى7

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