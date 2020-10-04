مصرف الرشيد : تخفيض فوائد قروض ترميم الوحدات السكنية

2020/10/04 | 15:38 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / قرر مصرف الرشيد تخفيض الفوائد المترتبة على قروض ترميم الوحدات السكنية لتصل الى (٥٪؜) سنويا تسدد شهريا .وذكر المكتب الاعلامي للمصرف ان " مبلغ القرض الذي اعلن عنه مؤخرا سيكون (٤٠) مليون دينار للموظفين و(٣٠ ) مليون دينار للمواطنين على ان يتم صرف القرض بدفعتين ، (٦٠٪؜) دفعة اولى من مبلغ القرض الخاص بالموظفين و(٧٥٪؜) من مبلغ القرض الخاص بالمواطنين "، مشيرا الى ان المنح ستكون للموظفين حاملي بطاقة نخيل دون كفيل./انتهى5

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