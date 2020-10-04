برلمان كوردستان يستضيف بارزاني وطالباني

2020/10/04 | 15:41 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة الرئاسية لبرلمان كوردستان العراق برنامج عملها، المرقم (8) الاعتياديّة يوم الٳثنين، الموافق 510/ 2020، وكالآتي:

برنامج العمل

استناداً إلى ٲحكام المادة الخامسة، والفقرتين الأولى والثانية والثالثة من المادة (16)، والفقرة الثالثة من المادة (18)، والفقرات (الأولى، والثانية، والثالثة، والرابعة، والخامسة) من المادة (20)، والمواد (47، 48، 52، 54، 55، 56، 57) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان- العراق، أعلنت الهيئة الرئاسية لبرلمان

كوردستان جدول أعمال الجلسة الاعتيادية (8) من السنة الثانية للفصل التشريعي الخريفي، للدورة البرلمانية الخامسة لبرلمان كوردستان قبل ظهر يوم الٳثنين، الموافق: 510/ 2020، وكالآتي:

- بناء علی طلب رئيس الوزراء، قصد عرض ومناقشة المواضيع ٲدناه، وذلك بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية لحكومة ٳقليم كوردستان -العراق، حسب ٲحكام المادة (66) من النظام الداخلي لبرلمان ٳقليم كوردستان-العراق.

1 ـ خطوات تنفيذ عملية الٳصلاح في الكابنة التاسعة لحكومة ٳقليم كوردستان؛ سيما خطوات تنفيذ قانون الٳصلاح في الرواتب والمخصصات والمكافآت والامتيازات والتقاعدية في ٳقليم كوردستان- العراق، المرقم (2) لعام 2020.

2 ـ الوضع الاقتصادي لٳقليم كوردستان، وتوزيع الرواتب.

3 ـ المفاوضات مع حكومة العراق الفدرالية.

4 ـ ٲوضاع المناطق الكوردستانية، خارج ٳدارة الٳقليم.

5 ـ المترتبات وخطوات مواجهة فايروس كورونا.

PUKmedia عن اعلام رئاسة برلمان كوردستان‌

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