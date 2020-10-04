الموقف الوبائي لكورونا في البلاد

2020/10/04 | 15:41 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة والبيئة الاتحادية يوم الأحد، عن الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفايروس كورونا المستجد في البلاد للـ 24 ساعة المنصرمة.

وقالت الوزارة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: انه تم تسجيل 3210 حالة شفاء، ووفاة 52 مصابا..



ووفق الجدول ادناه:

PUKmedia عن اعلام وزارة الصحة‌

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