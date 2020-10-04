محافظ البنك المركزي: عازمون على تنفيط خطة الإصلاح لترقية عمل القطاع المصرفي

2020/10/04 | 15:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادأكد محافظ البنك المركزي العراقي، مصطفي غالب، أن البنك المركزي عازم على تنفيذ خطة الإصلاح التي تساهم في ترقية القطاع المصرفي.

وقال بيان صحفي صادر من البنك المركزي تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، التقى محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الاحد".





ووفقا للبيان، هنأ رئيس الجمهورية، محافظ البنك المركزي تسنمه المنصب متمنياً التوفيق في أداء مهام عمله.





وأكد محافظ البنك خلال اللقاء بأن هذا البنك عازم على تنفيذ خطة الاصلاح التي من شأنها ان تساعد في ترقية القطاع المصرفي العراقي في ظل التحديات الراهنة بما يخدم اقتصاد البلاد.

من جانبه اكد رئيس الجمهورية، على ضرورة استقلالية البنك المركزي، وتعزيز الوضع المالي للبلد من خلال تنويع موارد الدولة واتباع سياسة نقدية متوازنة، واتخاذ كافة الإجراءات لمكافحة الفساد الإداري والمالي، لاسيما في الظروف الحالية التي تواجه فيها البلاد جائحة كورونا، وانخفاض واردات النفط

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