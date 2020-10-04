العراق يعلن الموقف الوبائي لكورونا ويسجل 3210 اصابة جديدة و 52 وفاة

2020/10/04 | 15:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- اعلنت وزارة الصحة والبيئة الموقف الوبائي للاصابات المسجلة لفيروس كورونا المستجد في العراق.وقالت الوزارة في بيان اليوم، انها سجلت 3210 اصابات جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية بينما وصلت حالات الشفاء 3817 ، فيما سجلت حالات الوفاة 52 حالة .

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