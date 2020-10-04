بالوثيقة : صدور مذكرة قبض بحق القاضي وائل عبداللطيف

2020/10/04 | 15:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- اصدرت محكمة تحقيق الكرادة في بغداد مذكرة القاء قبض بحق النائب الاسبق القاضي وائل عبد اللطيف.وقال مصدر قضائي ان المذكرة صدت بحق القاضي عبد اللطيف على خلفية دعوةٍ قضائية أقامها زعيم تحالف “الفتح” الامين العام لمنظمة “بدر” هادي العامري، بتهمة السب والقذف.

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