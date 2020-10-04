رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة دعم إجراءات الحكومة في حماية البعثات الدبلوماسية

2020/10/04 | 16:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حجر صحي لفريق يوفنتوس عشية مواجهته لنابولي

أعلن نادي يوفنتوس، أن لاعبيه وجهازه الفني وضعوا في الحجر الصحي، في إجراء لا يحرمهم من التدريب أو اللعب، وذلك عقب اكتشاف حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوفه.

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