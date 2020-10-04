2020/10/04 | 16:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – اعلنت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية، اليوم الاحد، بأن الحزام الاخضر حول المدن خطوة مهمة لزيادة الاراضي الزراعية.وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان، تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”،نسخة منه: ان “اغلب المدن تعيش واقعاً صحراوياً حله الامثل زيادة عدد المساحات المزروعة بالأشجار والنباتات التي لها القابلية على التأقلم مع […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الزراعة النيابية..تؤكد: الحزام الاخضر حول المدن خطوة مهمة لزيادة الاراضي الزراعية المركز الخبري الوطني.

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