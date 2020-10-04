رئيس الجمهورية يستقبل السفير الأميركي لدى العراق

2020/10/04 | 16:03 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

استقبل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الأحد 4 تشرين الأول 2020 في قصر بغداد، السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر.

وفي بداية اللقاء، عبر رئيس الجمهورية عن امنياته بالشفاء العاجل للرئيس دونالد ترامب وزوجته السيدة ميلانيا ترامب من فيروس كورونا، واهمية التعاون المشترك للمجتمع الدولي في مواجهة الوباء وتحجيم اضراره.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين، وتطويرها نحو آفاق التعاون في مختلف المجالات، في سياق الحوار الاستراتيجي بين البلدين، وتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي في مواجهة التحديات الأمنية والصحية، وتنسيق الجهود الدولية المشتركة لمواجهة وباء كورونا، الى جانب مناقشة تطورات الأوضاع في العراق والمنطقة.

وتم التأكيد على ضرورة دعم إجراءات الحكومة في حماية البعثات الدبلوماسية، وترسيخ سلطة الدولة في فرض القانون لتحقيق الامن والاستقرار، وضرورة تخفيف التوترات في المنطقة عبر الحوار، وصولاً الى السلام، وإيجاد الأرضية المناسبة للتعاون المشترك في مجالات التنمية والتقدم.

من جانبه، اكد السفير تولر التزام بلاده دعم استقرار العراق، وتعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين في المجالات كافة.

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