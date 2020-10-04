وفد نيابي برئاسة الحلبوسي يقدم التعازي الى امير الكويت بوفاة صباح الأحمد الجابر الصباح

2020/10/04 | 16:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، إلى الكويت، على رأس وفد نيابي، لتقديم واجب العزاء بوفاة أمير البلاد صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وصل، اليوم الأحد، إلى الكويت، على رأس وفد نيابي، لتقديم واجب العزاء بوفاة أمير البلاد صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقدَّم رئيس المجلس، والوفد المرافق، “التعازي باسم الشعب ومجلس النواب العراقي، إلى أمير الكويت صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بوفاة صاحب السمو أمير البلاد الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح”.

واضاف البيان، “كما قدَّم رئيس المجلس التعازي إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم”، معبراً عن مشاعر المواساة في هذا المصاب الجلل، سائلاً الباري جلَّ وعلا الرحمة والمغفرة للفقيد المغفور له، والصبر والسلوان لذويه ومحبيه وللشعب الكويتي الشقيق”.

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