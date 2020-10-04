مباحثات جديدة بين رئيس الجمهورية والسفير الأميركي في العراق

2020/10/04 | 16:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، مع السفير الأميركي في بغداد، سبل التنسيق المشترك بين البلدين وإمكانية تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي، فضلا عن دعم الحكومة العراقية لتحقيق الأمن والاستقرار.



وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (4 تشرين الاول 2020)، أن "برهم صالح استقبل، في قصر بغداد، السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر".

وأضاف البيان، أن "رئيس الجمهورية عبر في بداية اللقاء عن أمنياته بالشفاء العاجل للرئيس دونالد ترامب وزوجته السيدة ميلانيا ترامب من فيروس كورونا، وأهمية التعاون المشترك للمجتمع الدولي في مواجهة الوباء وتحجيم أضراره".

وبحث الجانبان، بحسب البيان، "العلاقات بين البلدين، وتطويرها نحو آفاق التعاون في مختلف المجالات، في سياق الحوار الاستراتيجي بين البلدين، وتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي في مواجهة التحديات الأمنية والصحية، وتنسيق الجهود الدولية المشتركة لمواجهة وباء كورونا، الى جانب مناقشة تطورات الأوضاع في العراق والمنطقة".

وأكد الجانبان، على "ضرورة دعم إجراءات الحكومة في حماية البعثات الدبلوماسية، وترسيخ سلطة الدولة في فرض القانون لتحقيق الامن والاستقرار، وضرورة تخفيف التوترات في المنطقة عبر الحوار، وصولاً الى السلام، وإيجاد الأرضية المناسبة للتعاون المشترك في مجالات التنمية والتقدم".

من جانبه، أكد السفير تولر، "التزام بلاده دعم استقرار العراق، وتعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين في المجالات كافة".

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