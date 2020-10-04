سر اهتمام دول الشرق الأوسط بما يجري في قره باغ

2020/10/04 | 16:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم أن الخلاف بين بين أذربيجان وأرمينيا ليس بجديد، إلا أنه يشهد اهتماما دوليا هذه المرة، خاصة من دول الشرق الأوسط.

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