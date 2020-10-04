بالوثائق: العراق يصدر قرارين بشأن 17 شخصاً شملوا بعقوبات مجلس الأمن

2020/10/04 | 16:09 - المصدر: بغداد اليوم

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أصدرت لجنة تجميد أموال الإرهابيين قرارين بالرقم 35 و 36 لعام 2020 تم خلالهما الاستجابة لقرارات من مجلس الامن الدولي.

ونص القرار الأول على اجراء تعديلات شملت 6 اسماء على قائمة اللجنة الموحدة لحظر السفر وتجميد الأموال فيما نص الثاني على اضافة اجراء تعديلات اخرى شملت 11 اسماً أخر تتعلق باضافة أو الغاء تواجد اسماء اخرى.

نص القرارين والاسماء الواردة فيه داخل الخبر

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