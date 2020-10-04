’’وهب الحياة للعشرات’’.. بغداد تودع أحد أكبر أطباء جراحة القلب في العالم

2020/10/04 | 16:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

نعت الأوساط الطبية والشعبية في العراق، اليوم الاحد (4/10/2020)، احد اكبر أطباء جراحة القلب في العالم، متأثراً بمضاعفات فيروس كورونا.

وكتب مدير صحة الكرخ، جاسب الحجامي، في منشور له على صفحته في ’’فيسبوك’’، منشوراً نعى فيه الطبيب الاخصائي الراحل بالقول: "اليوم وجهت للطب في العراق والشرق الاوسط ضربة قاسية، عندما هوى احد المع نجومه متأثرًا بإصابته بفايروس كورونا المستجد..



انه الاستاذ أثير باقر الأنصاري اختصاص جراحة القلب في مركز ابن البيطار لجراحة القلب".

ونشرت الصفحة الرسمية، لمستشفى ابن البيطار، نعياً للدكتور الراحل، مؤكدة انه توفي اثر مضاعفات فيروس كورونا، فيما تناقلت الأوساط الطبية والشعبية على مواقع التواصل الاجتماعي، خبر رحيل الانصاري، مستذكرين دوره في وهب الحياة للكثيرين ممن استعصى الطب في العالم على علاجهم، خصوصا أولئك الذين عانوا من حالات صعبة في القلب، معتبرين رحيل الدكتور الانصاري خسارة كبرى للطب التخصصي في العراق والعالم، كونه كان يعد من ابرز الأطباء المتخصصين بجراحة القلب في العالم.

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