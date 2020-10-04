كتلة الإتحاد الإسلامي تؤكد ضرورة إتاحة الفرصة لكافة النواب لتوجيه الأسئلة الى رئيس الحكومة غدا

2020/10/04 | 16:09 - المصدر: وكالة نينا

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السليمانية/نينا/أكدت كتلة الإتحاد الإسلامي في البرلمان الكردستاني أن رئاسة برلمان وجهت مذكرة استدعاء لرئيس الحكومة للمساءلة .وقال شريكو جودت رئيس كتلة الإتحاد الإسلامي في البرلمان الكردستاني في تصريحات صحافية أنه أكد خلال اجتماع رؤساء الكتل مع رئاسة البرلمان وجوب إتاحة الرئاسة الفرصة لكافة أعضاء الكتل وفقا للنظام الداخلي، بتوجيه الأسئلة الى رئيس الحكومة ونائبه حال حضورهم جلسة يوم غد دون اقتصار ذلك على رؤساء الكتل.ومن المقرر أن يعقد البرلمان الكردستاني، غدا الاثنين، جلسة، دعا الى عقدها رئيس الحكومة، يحضرها بنفسه لاستعراض سياسات حكومته./إنتهى

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