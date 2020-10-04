برهم صالح والسفير الامريكي يؤكدان ضرورة دعم إجراءات الحكومة في حماية البعثات الدبلوماسية

2020/10/04 | 16:09 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، والسفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر ، ضرورة دعم إجراءات الحكومة في حماية البعثات الدبلوماسية، وترسيخ سلطة الدولة في فرض القانون لتحقيق الامن والاستقرار .وعبر صالح خلال لقائه تولر عن امنياته بالشفاء العاجل للرئيس دونالد ترامب وزوجته ميلانيا ترامب من فيروس كورونا، واهمية التعاون المشترك للمجتمع الدولي في مواجهة الوباء وتحجيم اضراره ، مشيرا الى ضرورة تخفيف التوترات في المنطقة عبر الحوار، وصولاً الى السلام، وإيجاد الأرضية المناسبة للتعاون المشترك في مجالات التنمية والتقدم.من جانبه، اكد السفير تولر التزام بلاده دعم استقرار العراق، وتعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين في المجالات كافة.وتم خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين، وتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي في مواجهة التحديات الأمنية والصحية، وتنسيق الجهود الدولية المشتركة لمواجهة وباء كورونا، الى جانب مناقشة تطورات الأوضاع في العراق والمنطقة./انتهى5

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